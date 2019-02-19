Квачков рассказал, что погубит путинскую Россию

В ближайшем будущем Владимир Квачков собирается завершить написание докторской диссертации и вести общественно-политическую деятельность "за освобождение русского и других коренных народов России". Об этом он сообщил на пресс-конференции после освобождения.

Сейчас отставной полковник ГРУ не имеет права менять место жительства и обязан два раза в месяц отмечаться в органах ФСИН, при этом у него нет ограничений на посещение митингов.

Говоря о ближайшей протестной акции - митинге памяти Немцова, он подчеркнул, что недоволен ситуацией, когда даже его идеологического противника убили в центре Москвы. Квачков высказался о необходимости "разномыслия", которое является условием выживания народа.

По его мнению, борьба с оппозицией стала причиной распада Советского Союза и она же может погубить и путинскую Россию.

Напомним, в общей сложности полковник Квачков провел в заключении более 11 лет. По одному из уголовных дел он обвинялся в покушении на главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса.