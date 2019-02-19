19 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Квачков рассказал, что погубит путинскую Россию

В ближайшем будущем Владимир Квачков собирается завершить написание докторской диссертации и вести общественно-политическую деятельность "за освобождение русского и других коренных народов России". Об этом он сообщил на пресс-конференции после освобождения.
Читайте также:

Сейчас отставной полковник ГРУ не имеет права менять место жительства и обязан два раза в месяц отмечаться в органах ФСИН, при этом у него нет ограничений на посещение митингов.

Говоря о ближайшей протестной акции - митинге памяти Немцова, он подчеркнул, что недоволен ситуацией, когда даже его идеологического противника убили в центре Москвы. Квачков высказался о необходимости "разномыслия", которое является условием выживания народа.

По его мнению, борьба с оппозицией стала причиной распада Советского Союза и она же может погубить и путинскую Россию.

Владимир Квачков(2019)|Фото: vk.com/Елена Рохлина

Напомним, в общей сложности полковник Квачков провел в заключении более 11 лет. По одному из уголовных дел он обвинялся в покушении на главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Квачков рассказал, что погубит путинскую Россию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Квачков, митинг памяти бориса немцова, дело Квачкова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 19.02.2019 14:31 Мск Владимир Квачков: Остаюсь русским православным сталинистом

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.02.2019 10:44 Мск Владимир Квачков освободился
Ранее 08.02.2019 00:02 Мск Чубайс пожелал Квачкову счастливой старости
Ранее 07.02.2019 17:14 Мск "Квачков еще зажжет"
Ранее 07.02.2019 11:34 Мск Суд освободил Квачкова от наказания из-за декриминализации 282-й статьи

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 31299

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети