Сын Децла назвал "аферистом" создателя фильма об умершем рэпере

Сын известного рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) выступил против сбора денег на документальный фильм об ушедшем из жизни артисте. Он назвал создателя ленты "аферистом", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее в Сети был объявлен сбор денег на фильм о Децле. Средства собирает журналист Роман Супер, который заявил, что намеревается сделать документальный байопик о том, кем был рэпер на самом деле. За первый день удалось собрать на съемки более 655 тысяч рублей.

Как написал сын Кирилла Толмацкого в своем Instagram, "этот аферист считает, что имеет права на сбор средств на документалку о моем отце". По словам юноши, Супер уже снимал интервью с Децлом, которым тот был недоволен.

Толмацкий-младший добавил, что журналист спросил разрешения на съемки у Александра Толмацкого (отец Кирилла, - прим.), который "в этой ситуации вообще властью не обладает". Молодой человек призвал не отправлять деньги на будущий фильм.

Напомним, Децл умер 3 февраля в возрасте 35 лет в Ижевске, где выступал на частной вечеринке в честь дня рождения местного бизнесмена.