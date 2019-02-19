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Политика Свердловская область Уральский ФО

Бизнесмен из "списка Титова" потребовал отставки свердловского генерала из-за отказа возбуждать дело против команды Росселя

Уральский бизнесмен из "списка Титова" Сергей Капчук потребовал отставки начальника ГУ ГСУ МВД по Свердловской области Владимира Миронова. Как следует из открытого обращения Капчука, которое он опубликовал в Facebook, поводом для требования стал отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению бизнесмена, в котором сообщалось о действиях команды экс-губернатора области Эдуарда Росселя.

Как Накануне.RU сообщало ранее, Капчук обратился в прокуратуру еще осенью 2018 года с просьбой расследовать его дело, "сфабрикованное в 2001 году по анонимному заявлению", и сообщил информацию о других объектах недвижимости, которые были куплены на деньги областного бюджета. Капчук считает, что с 1996 года администрация Эдуарда Росселя якобы практиковала схему с передачей государственных квартир в собственность чиновников с оплатой 30% от их балансовой стоимости.

По словам Сергея Капчука, он получил сегодня отказ в возбуждении дела по причине того, что "правительство области не отвечает на запросы следствия".

Он также отмечает, что в декабре 2018 года его адвокат докладывал вопрос о хищениях в команде Росселя напрямую президенту Владимиру Путину.

"В сложившейся ситуации я вынужден обратиться на имя Генерального прокурора РФ Ю.Я.Чайки, министра МВД РФ В.А.Колокольцева и председателя СК РФ А.И.Бастрыкина принять дело по предположительным хищениям элитной недвижимости в г.Москва в период 1996-2008 годы под личный контроль", - пишет Капчук.

Напомним, что Сергей Капчук вернулся в Россию только летом 2018 года - до этого он 15 лет находился в бегах по делу о мошенничестве. Капчук стал первым российским бизнесменом из "списка Титова", который вернулся на родину, чтобы предстать перед новым судом по старому уголовному делу. Сергей Капчук в 20 с небольшим лет уже был заместителем представителя свердловского губернатора Эдуарда Росселя при президенте России, а также депутатом заксобрания.

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Бизнесмен из "списка Титова" потребовал отставки свердловского генерала из-за отказа возбуждать дело против команды Росселя

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Теги: Сергей Капчук, Владимир Миронов, список Бориса Титова



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