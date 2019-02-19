Порошенко заявил, что лично выносил убитых с майдана

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что он лично выносил погибших из Мариинского парка в Киеве во время мятежа на "евромайдане". Об этом он рассказал во время визита в Ивано-Франковск.

По его словам, ровно пять лет назад его день начался с того, что он шел в Верховную раду, а мятежники обратились к нему за помощью, так как по ним стреляли. Потом он помогал относить погибших и раненых до Дома офицеров.

Журналистка Татьяна Высоцкая, которая обнародовала выступление олигарха на своем YouTube-канале, заявила, что она возмущена. "Вот так переписывается история", - написала Высоцкая, недовольная преувеличением Порошенко своей роли.

Напомним, 18-22 февраля 2014 года в Киеве происходили вооруженные столкновения мятежников с правоохранителями, сопровождавшиеся массовыми расстрелами неизвестными снайперами, что в итоге завершилось государственным переворотом.