Владимир Квачков: Остаюсь русским православным сталинистом

Владимир Квачков вскоре после освобождения рассказал о своих планах на будущее. Сменив тюремную робу на военную форму, он выступил перед журналистами в зале гостиницы при исправительной колонии, передает корреспондент Накануне.RU.

Полковник ГРУ рассказал, что в ближайшее время займётся "оценкой обстановки".

"Моё мировоззрение не изменилось, я исповедую идеологию русского православного социализма, но религиозная составляющая стала определяющей", - отметил Квачков.

Он также признался в глубоком уважении к Иосифу Сталину, но отметил, что годы, проведённые в тюрьме, сделали основой его мировоззрения именно религиозный аспект. По мнению отставного полковника ГРУ, господь не дал ему осуществить задуманное, так как он и его товарищи ещё не были готовы к этому. О воплощении каких планов шла речь, осталось неясным.

В ближайшем будущем Владимир Квачков собирается завершить написание докторской диссертации и вести общественно-политическую деятельность "за освобождение русского и других коренных народов России".

Стоит отметить, что Квачкову нельзя менять место жительства, он должен отмечаться у ФСИН, однако запретов на посещение митингов у полковника нет.

На пресс-конференции он высказался об акциях протеста и о второй парламентской силе в Госдуме - КПРФ.

"Господин Зюганов вообще стал заместителем президента РФ по коммунизму. Он на меня обижен: я ему прямо сказал: "Была Коммунистическая партия Советского Союза - КПСС. А у тебя коммунистическая партия КПССС - партия слез, соплей и слюней", - сказал Владимир Квачков.



Фото, сделанное сразу после освобождения

Владимир Квачков - полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России. Кандидат военных наук. В 2005 году был арестован по обвинению в покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения в 2008 году оправдан судом присяжных. 22 декабря 2010 года Верховный суд России оставил в силе оправдательный приговор.

23 декабря 2010 года Квачков был вновь арестован, на этот раз по обвинению в организации вооруженного мятежа в России и терроризме. 8 февраля 2013 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. 18 июля 2013 года Верховный суд РФ снизил срок с 13 до восьми лет.

18 августа 2017 года Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил Квачкова к 1,5 годам лишения свободы по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма за видео, записанное в местах заключения.

7 февраля 2019 года Зубово-Полянский суд Мордовии постановил освободить Квачкова от наказания за экстремизм. Поскольку первая часть статьи 282 (экстремизм) перестала быть уголовным преступлением, суд постановил освободить Квачкова от отбывания наказания. Срок за попытку организации мятежа уже истек. 19 февраля 2019 года Квачков вышел на свободу.

Анатолий Чубайс пожелал военному счастливой старости.