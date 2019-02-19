19 Февраля 2019
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Армия и ВПК В России

Госдума запретила военным иметь смартфоны и размещать данные о службе

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, согласно которому на службе военным и призывникам будет запрещено пользоваться гаджетами. Об этом сообщает пресс-службе нижней палаты парламента.

Соответствующие поправки внесены в закон "О статусе военнослужащих".

Как подчеркивается в пояснительной записке, информация может быть использоваться для информационного и информационно-психологического воздействия на российских военных.

Закон запрещает военнослужащим передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах.

Военным будет запрещено иметь любые средства, которые позволяют с помощью интернета распространять информацию.

Год назад сообщалось, что российским военным рекомендовали не пользоваться социальными сетями. Также им советуют отключить в телефонах геолокацию и не публиковать информацию о своей службе и части.

Военным также рекомендовали просить близких не распространять информацию об их службе. Отмечалось, что правила пока носят рекомендательный характер. Но Минобороны уже готовит поправки к законам, которые сделают их обязательными.

Правила поведения в интернете Минобороны разработало в конце 2017 года. В них отмечалось, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к размещенной там личной информации, а публикации российских военных постоянно анализируют иностранные спецслужбы. Поэтому привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут "сорвать боевую задачу".

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Госдума запретила военным иметь смартфоны и размещать данные о службе

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Теги: военные, смартфоны, госдума



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