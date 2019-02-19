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Происшествия Свердловская область

На Среднем Урале пожарные спасли от гибели сову, залетевшую на территорию школы

На Среднем Урале огнеборцы спасли сову. Птица могла погибнуть.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в понедельник в пожарно-спасательную службу Нижних Серег поступил необычный звонок: на территории школы №1 уже третий день на упавшей ветке сидит сова и не улетает, привлекая внимание учеников и прохожих. Пожарные выехали на место, чтобы разобраться в ситуации.

сова(2019)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По словам заместителя начальника 273-й пожарно-спасательной части Алексея Екимовских, на громкие звуки и действия сова никак не реагировала. Было видно, что птица очень устала и буквально обессилела от голода.

Тогда специалисты осторожно взяли сову, посадили в коробку и привезли в пожарную часть, где накормили ее свежим мясом и дали отдохнуть. После этого пернатую отпустили обратно в лес.

пожарные, спасение совы(2019)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

пожарные, спасение совы(2019)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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На Среднем Урале пожарные спасли от гибели сову, залетевшую на территорию школы

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Теги: сова, пожарные, Средний Урал, МЧС



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