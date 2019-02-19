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В Перми началось усиление конструкций аварийного дома по улице Революции, 3/1

В Перми специалисты приступили к усилению конструкций дома на ул. Революции, 3/1, где обрушились перекрытия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Схемы укрепления технического этажа и квартир 14 этажа выдало общество "ПрофПроект". Сотрудники городской службы спасения и строительной компании "Достойное жилье" завершили работу по демонтажу плиты, находящейся в вывешенном состоянии над входом на технический этаж. Специалисты "ВерхнекамТИСИз" закончили бурение скважин и установили наружные и внутренние геодезические марки. Все необходимые материалы для расчетов предоставили специалисты ПНИПУ. Эксперты с кафедры университета "Строительное производство и геотехника" провели обследование 18 квартир, осмотр продолжается.

Также в мэрии сообщили, что специалисты демонтировали утеплитель на четырех рухнувших плитах над квартирой 14 этажа и сами рухнувшие плиты. На объекте работает башенный кран, потому попасть в свои квартиры жильцы могут только после 18.00

Напомним, частичное обрушение плиты на верхнем техническом этаже жилого дома произошло 27 января. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали жителей, их разместили в здании гимназии №33, расположенном неподалеку. Часть жителей разместились у родственников. После - в сопровождении спасателей жильцы смогли забрать личные вещи.

Расходы за съемное жилье пермякам компенсирует город. Всего в доме проживали 230 человек. Он был построен в 1993 году. Пока ведутся работы по обследованию конструкций дома, объект находится под охраной.

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В Перми началось усиление конструкций аварийного дома по улице Революции, 3/1

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Теги: Революции, дом, конструкции, обрушение, плиты



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