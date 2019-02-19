В администрации Щелковского района Подмосковья проводятся обыски
В администрации Щелковского района Подмосковья проводятся обыски, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, следственные действия осуществляются в рамках уголовного дела о махинациях с городским имуществом.
Правоохранители также проводят выемку документов.
Как сообщало Накануне.RU, в конце января обыски прошли в администрации подмосковной Балашихи. Позднее одного из чиновников задержали за взятку за некачественный ремонт дороги.