В администрации Щелковского района Подмосковья проводятся обыски

В администрации Щелковского района Подмосковья проводятся обыски, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, следственные действия осуществляются в рамках уголовного дела о махинациях с городским имуществом.

Правоохранители также проводят выемку документов.

Как сообщало Накануне.RU, в конце января обыски прошли в администрации подмосковной Балашихи. Позднее одного из чиновников задержали за взятку за некачественный ремонт дороги.