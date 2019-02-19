19 Февраля 2019
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"Работаем, ребята, работаем!". Политологи оценили аккаунты губернаторов в соцсетях

Представленность глав регионов в социальных сетях стала новым KPI для оценки их работы с населением. "Отличников" и аутсайдеров политического smm назвал Фонд "Петербургская политика", передает корреспондент Накануне.RU.

С приходом на руководящие посты в регионах все большего числа представителей интернет-активных поколений увеличилось количество аккаунтов глав субъектов в соцсетях. К 2019 г. ключевым каналом активности оказался Instagram, который любит и премьер Дмитрий Медведев.

"Петербургская политика" оценила аккаунты глав субъектов с точки зрения интересности, оригинальности, пользовательского комфорта и соответствия формату соцсетей. В топ лучших аккаунтов попали страницы губернатора Пермского края Максим Решетникова в Instagram и "Вконтакте" (страница пресс-службы краевого правительства). Основой месседж площадок - "Работаем, ребята, работаем", говорится в мониторинге фонда, в аккаунте представлена "соль" жизни региона глазами губернатора.

"Даже упоминания о хобби обычно показаны в контексте образа губернатора-работоголика: "Покатался на лыжах – заодно проверил базу". Важнейшим ноу-хау являются прямые эфиры в Instagram, в ходе которых автор в течение полутора часов отвечает на вопросы и рассказывает о проблемах и ожидаемых результатах. Все эфиры сохраняются и выкладываются в IGTV. Вовлеченность читателей высокая, большое число сторонников, часть критических комментариев получает ответы со стороны должностных лиц", - отмечают в Фонде. Важным моментом является то, что негатив на страницах Решетникова не замалчивается, хотя его коллеги из других регионов применяют практику удаления неугодных комментариев.

Добавим, прямые эфиры Решетникова на Российском инвестиционном форуме оценил Дмитрий Медведев.

В топ попали главы Башкортостана и Татарстана Радий Хабиров и Рустам Минниханов. У Хабибова публикации об официальных мероприятиях чередуются с личными постами, рассказами эпизодов из собственной биографии, основной посыл соцсети Минниханова: "Я успешный и стильный мужчина". Продвинутым стилем ведения Instagram видео в IGTV, дробление по районам в разделе "Актуальное", использование надписей на фото) отличился губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, а губернатор Орловской области Андрей Клычков, по мнению политологов фонда, через соцсети пытается ломать систему, соединяя запросы граждан и всех остальных.

В современных условиях для части глав регионов концентрация на работе в социальных сетях позволяет отказаться от прежних затрат на государственную поддержу местных СМИ, отмечено в мониторинге. Авторитет и востребованность официальных медиан нередко снижаются из-за изменения информационных привычек пользователей.

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"Работаем, ребята, работаем!". Политологи оценили аккаунты губернаторов в соцсетях

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Теги: социальные сети, петербургская политика, Максим Решетников



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