Патрушев попенял губернаторам УрФО на большое количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев открыл в Тюмени совещание с участием глав субъектов УрФО и полпреда президента на Урале. Темой встречи стали дополнительные меры по обеспечению безопасности на транспорте и в образовательных учреждениях, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Патрушев рассказал, как были реализованы эти меры после прошлой аналогичной встречи, которая прошла в марте 2018 г. в Екатеринбурге. В рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне в октябре 2018 г. отработаны задачи инженерной защиты населения, прошла инвентаризация систем гражданской обороны.

"В округе функционирует шесть информационных центров, восемь пунктов уличного оповещения населения, 54 пункта информирования. Приняты меры по созданию новых элементов "Оксион" за счёт бюджетов субъектов. В Тюменской, Челябинской и Курганской областях работают мобильные комплексы информирования и оповещения населения, однако решены не все задачи", - сказал Патрушев.

Он заявил, что такие комплексы улучшены в Югре и на Ямале. Надо продолжить развивать систему вызова экстренных служб по номеру 112.

Положительно Патрушев оценил работу субъектов УрФО в рамках предотвращения чрезвычайных ситуаций во время прошлогоднего весенне-летнего половодья. Для этого создана группировка общей численностью 54 тыс. человек и 11 тыс. единиц техники. Эффективно работала санавиация – эвакуированы более 700 человек, включая 164 ребёнка, из них 49 – в возрасте до года. С 2019 г. в проект по развитию санитарной авиации включены Свердловская и Челябинская области.

"Надо везде быстро завершить отражение в документах границы зон затопления и подтопления", - сказал секретарь Совбеза.

Для более эффективной профилактики лесных пожаров Правительство может создать на Урале подразделение авиалесоохраны. По программам добровольных пожарных в 2018 г обучено более 930 тыс. человек, подразделения получили более 500 тыс. единиц техники. К дежурствам привлекли 52 тыс. добровольцев.

Говоря об импортозамещении, Патрушев заявил, что дополнительные деньги направлены на проекты в этой области. В частности, речь идёт об уменьшении на первых порах ставок по налогам.

"Важно обеспечить регистрацию всех предприятий и их проектов в государственной информационной системе промышленности. В ней уже учтено 332 промышленных предприятия 217 проектов, реализуемых в округе", - сказал Патрушев.

Он отметил, что меры, принимаемые для обеспечения безопасности на транспорте, являются эффективными. Однако порой не все сотрудники системы безопасности аттестованы, а привлечение ЧОП к охране объектов не может обеспечить достаточную защиту.

"Неудовлетворительное состояние дорожной сети, нелегальные перевозчики, высокий износ транспорта снижают уровень безопасности", - сказал Патрушев.

Он отметил рост среди учащихся агрессии, нетерпимости, индивидуализма и пренебрежения правами других. В 2017-18 гг. в 18 субъектах в образовательных организациях совершены 24 громких преступления с использованием оружия и взрывчатых устройств, в которых пострадали или погибли как ученики, так и педагоги.

"Такие преступления произошли на территории Уральского федерального округа. Тревогу вызывает сохранение тенденции роста подростковой преступности. В 2018 г. число особо тяжких преступлений, совершённых несовершеннолетними, возросло на четверть. Значительное увеличение – более 55% - отмечается в Челябинской и Тюменской областях. Почти каждый третий подросток, преступивший уголовный закон, ранее имел криминальный опыт", - сказал Патрушев.

Причины – недостатки воспитания и профилактики, пропаганды семейных ценностей. Негативно влияет распространение в сети идей сепаратизма и национализма, неонацизма и криминальной субкультуры, полагает секретарь Совбеза. Характерным примером этого Патрушев назвал нападение 13-летней школьницы на сверстников в Шадринске.

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов отметил, что в ходе проверок объектов транспортной инфраструктуры нашли нарушения.

"Они слабо оснащены современными техническими средствами обнаружения запрещённых предметов. Из 576 проверенных в 2018 г. объектов 518 не соответствуют требованиям", - сказал Цуканов.

Характерная черта пассажирского транспорта – износ автопарка составляет 45%, работает много нелегалов. В пример Цуканов привёл аварию с участием арендованного автобуса, произошедшую 29 декабря 2018 г. в Югре, которая унесла шесть жизней.

"Список авиакатастроф пополнился крушением 4 августа 2018 г. вертолета "Ютэйр" в Красноярском крае, когда погибли 18 человек", - сказал Цуканов.

По его словам, надо, в частности, повышать техническую оснащённость вокзалов и аэропортов, улучшать качество дорог, оптимизировать транспортные потоки.

"Существенное влияние на повышение безопасности транспортной инфраструктуры екатеринбургской агломерации стало бы строительство второй линии метро. По расчётам экспертов, это перераспределит до 45% пассажиропотока, сократит на 25% количество мест концентрации ДТП", - сказал полпред.

Полпред отметил низкую обеспеченность образовательных объектов "тревожными кнопками" и видеокамерами.