Суд Ульяновской области удовлетворил иск о признании незаконным решения об избрании главы Димитровграда

Иск губернатора Ульяновской области Сергея Морозова о признании незаконным решения гордумы об избрании главы Димитровграда удовлетворен. Такое решение принял городской суд, передает "Интерфакс".

Отмечается, что мотивировочная часть решения будет подготовлена 25 февраля.

Ранее 23 января городская дума на внеочередном заседании избрала главой Димитровграда Павла Архипова.

"Губернатору не важна партийная принадлежность главы города. Ему важно, чтобы процедура выборов мэра прошла легитимно, и в итоге он защищал интересы жителей Димитровграда", - отметили в пресс-службе главы региона.

Сейчас будет запущена процедура по легитимному выбору главы Димитровграда. Морозов, отметим, считает, что была нарушена процедура избрания членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города.