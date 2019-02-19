Жители Сибая, которые задыхаются от смога, выходят на митинг и требуют 500 млн рублей от УГМК

Жители Сибая, которые задыхаются от смога, планируют организовать митинг. В администрацию города уже подано уведомление, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в ноябре в Сибайском карьере УГОК (входит в УГМК) возникли очаги тления руды, в результате этого процесса выделяется сернистый газ. Местные жители начали жаловаться на загазованность, а передвижные лаборатории в Сибае зарегистрировали резкий рост превышений ПДК содержания диоксида серы - в некоторых районах в 37 раз.

Позже стало известно, что УГМК-холдинг решил частично подтопить дно карьера и подземные горные выработки, чтобы остановить процессы окисления горных пород. Однако жители решили обратиться к президенту и записали видео, в котором просят Владимира Путина разобраться с тлеющим карьером и называют случившееся экологической катастрофой.

18 февраля представители инициативной группы "Сибай, дыши!" подали уведомление в администрацию о митинге, запланированном на 2 марта. Ожидается, что на него придет около 500 человек. По данным организаторов, уведомление было официально зарегистрировано.

"Мы против сокрытия холдингом УГМК истинных причин экологической трагедии, против недостаточно эффективных и своевременных действий по ликвидации горения руды. Мы считаем, что город должен получить компенсацию от УГМК в размере не менее полумиллиарда рублей. Ждем решения властей", - сообщили Накануне.RU организаторы.

По их словам, на что пойдут эти деньги - озеленение, экологические мероприятия, детские или спортивные площадки - будут решать сами жители.

О реакции федерального центра на видео с обращением к Владимиру Путину пока неизвестно. Напомним, ранее в Кремле заявляли, что пока проверяют ситуацию в Сибае.