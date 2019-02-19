19 Февраля 2019
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Общество Челябинская область

Работникам "ЧелябГЭТ" представят стратегию развития предприятия

На встрече с городскими властями коллективу ООО "ЧелябГЭТ" представят стратегию развития предприятия.

"Губернатор Борис Дубровский неоднократно демонстрировал свою заинтересованность в сохранении и обновлении экологически чистых видов общественного транспорта в Челябинске: трамваев, троллейбусов, автобусов, работающих на газомоторном топливе. Что касается стратегии развития предприятия, то она будет доведена до коллектива ООО "ЧелябГЭТ" на встрече с городскими властями", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Дмитрий Федечкин напомнил, что к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году планируется серьезное обновление городского транспорта. В частности, только Челябинску требуется 100 единиц трамваев.

Напомним, работники ООО "Челябинский городской электрический транспорт" опасаются, что из-за реконструкции крупнейших дорожных развязок к саммитам ШОС и БРИКС, которая начнется весной 2019 года, они могут остаться без работы и без средств к существованию. За помощью они обратились к губернатору Борису Дубровскому.

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Работникам "ЧелябГЭТ" представят стратегию развития предприятия

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Теги: ЧелябГЭТ, трамвай, ШОС, БРИКС, водитель, кондуктор, открытое письмо,



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