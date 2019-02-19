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Общество Приволжский ФО Пермский край

Заксобрание Прикамья направит отрицательный отзыв на проект о бесплатном молоке для школьников

Депутатам заксобрания Пермского края предлагается утвердить отрицательный отзыв на законопроект лидеров фракций КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" в Госдуме. Напомним, парламентарии предлагали обеспечивать младших школьников бесплатным молоком и соками за счет бюджета, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос будет рассмотрен на очередном заседании регионального парламента. В пояснительной записке к проекту сообщается, что по нормам СанПиН, в рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе используемые для приготовления блюд и напитков, для обучающихся общеобразовательных учреждений включены молоко, соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в том числе инстантные, кисломолочные продукты, творог.

"Таким образом, наличие в рационе учащихся питьевого молока, кисломолочных продуктов, соков, предусмотрено действующим законодательством РФ. Кроме того, принятие законопроекта потребует дополнительных ассигнований из бюджета Пермского края", - говорится в документе.

Напомним, по подсчетам депутатов Госдумы, расходы на инициативу - 15,3 млрд руб. на обеспечение молоком (12,89 руб. за порцию), 14,78 млрд руб. на обеспечение кисломолочными продуктами (12,45 руб. за порцию) или 17,15 млрд рубл. на обеспечение соками прямого отжима (14,45 руб. за порцию).

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Заксобрание Прикамья направит отрицательный отзыв на проект о бесплатном молоке для школьников

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Теги: дети, молоко, соки, школа



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Ранее 19.12.2018 16:22 Мск Лидеры фракций Госдумы внесли закон о бесплатном молоке для младших школьников

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