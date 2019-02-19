19 Февраля 2019
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Общество Курганская область

"У нас нет мотивации сделать дороги лучше". В Зауралье работники ДРСУ заявили о разграблении их предприятия

Работники дорожно-ремонтного строительного управления из села Введенское обратились с открытым письмом к главе Курганской области Вадиму Шумкову. Свое обращение люди назвали криком о помощи. Письмо опубликовано в комментариях на официальной странице врио губернатора в соцсети "Вконтакте".

Дорожники рассказали о том, что только за прошлый год в ДРСУ сменилось три руководителя, которые, по мнению мужчин, "старались разграбить предприятие".

"Один торопился собрать и продать чермет, второй за копейки технику продавал". С производственных участков начали растаскивать технику, рабочим просто стали платить МРОТ. От нас уходят лучшие работники. На нашем предприятии у людей уже нет мотивации сделать наши дороги лучше, у рабочих теперь просто не хватает денег прокормить свои семьи. Мы загнаны в угол и предприятие будет ждать еще одна реорганизация", - написали дорожники.

Работники ДРСУ отметили, что в регионе остро стоит вопрос с оттоком населения.

"А как иначе выжить, если все заказы уходят в частные руки?" - написали сотрудники предприятия.

Дорожники просят главу региона лично вмешаться в решение проблемы и повлиять на возрождение ДРСУ, а также на появление заказов.

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"У нас нет мотивации сделать дороги лучше". В Зауралье работники ДРСУ заявили о разграблении их предприятия

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Теги: Введенское, ДРСУ, работники, обращение, открытое письмо, Вадим Шумков



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