"У нас нет мотивации сделать дороги лучше". В Зауралье работники ДРСУ заявили о разграблении их предприятия
Работники дорожно-ремонтного строительного управления из села Введенское обратились с открытым письмом к главе Курганской области Вадиму Шумкову. Свое обращение люди назвали криком о помощи. Письмо опубликовано в комментариях на официальной странице врио губернатора в соцсети "Вконтакте".
Дорожники рассказали о том, что только за прошлый год в ДРСУ сменилось три руководителя, которые, по мнению мужчин, "старались разграбить предприятие".
"Один торопился собрать и продать чермет, второй за копейки технику продавал". С производственных участков начали растаскивать технику, рабочим просто стали платить МРОТ. От нас уходят лучшие работники. На нашем предприятии у людей уже нет мотивации сделать наши дороги лучше, у рабочих теперь просто не хватает денег прокормить свои семьи. Мы загнаны в угол и предприятие будет ждать еще одна реорганизация", - написали дорожники.
Работники ДРСУ отметили, что в регионе остро стоит вопрос с оттоком населения.
"А как иначе выжить, если все заказы уходят в частные руки?" - написали сотрудники предприятия.
Дорожники просят главу региона лично вмешаться в решение проблемы и повлиять на возрождение ДРСУ, а также на появление заказов.