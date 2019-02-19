Борис Дубровский станет наставником команды молодежного проекта ЗВУ

Губернатор Борис Дубровский станет наставником одной из команд проекта "Молодежь. Будущее территорий". Об этом он сообщил на встрече с активными участниками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Я рассчитываю на ваше искреннее желание быть творцами больших дел и с удовольствием поддержу какую-либо команду на правах наставника", – завил Борис Дубровский.

Губернатор уверен, что молодые лидеры представят проекты, которые можно будет уже в ближайшем будущем реализовать в территориях. Сам конкурс позволить сформировать кадровый резерв из талантливых ребят.

"Думаю, кого-то из них мы с вами через несколько лет сможем увидеть на руководящих позициях исполнительной власти региона", - добавил он.

Добавим, что в конкурсе примут участие более 500 молодых людей. Они пройдут обучение и тренинги, создадут свои социальные проекты, направленные на улучшении жизни южноуральцев.

На встрече участники презентовали свои проекты. Так, активисты предложили на выборах осенью 2019 года создать корпус общественных наблюдателей из числа молодежи. Участники из Снежинска презентовали акцию "Экомарш" для привлечения внимание к проблеме загрязнения бытовыми отходами. Увельский район представил проект "Музейное кольцо Южного Урала".

Борис Дубровский отметил, что все представленные проекты интересны, но требуют детальной проработки.

"Уверен, что в процессе обучения и при помощи наставников они будут качественно оформлены и станут полезными для общества", - подчеркнул он.