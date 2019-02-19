Депутаты думы Екатеринбурга не намерены снимать директора "Водоканала" с должности

Сегодня комиссия думы Екатеринбурга по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию не стала рассматривать ранее включённый в повестку заседания вопрос о деятельности МУП "Водоканал" в связи с болезнью генерального директора этого предприятия Евгения Буженинова.

Председатель комиссии ко горхозяйству Александр Колесников заявил Накануне.RU, что депутаты не намерены инициировать снятие Буженинова с должности, но очень хотят послушать его лично, а не заместителей.

"На самом деле, материалы для заслушивания готовы, они очень хорошие, ёмкие, но я считаю, что докладывать должен генеральный директор, - сказал Колесников. - Это не только моя позиция, но и других депутатов. Да, есть замы, они внятные, давно работают. Тем не менее, подождём, когда Буженинов выйдет с больничного".

Депутат отметил, по уже имеющейся информации, МУП работает нормально. Однако есть потребность обсудить дальнейшее развитие системы водоочистки в Екатеринбурге и замену сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в аварийном состоянии.

По словам Колесникова, претензий у депутатов к работе генерального директора МУПа нет.

"Я сегодня с ним созванивался, чтобы узнать, как здоровье, - поделился председатель комиссии по городскому хозяйству. - Сказал, что ждём его с докладом".