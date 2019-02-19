19 Февраля 2019
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Bellator работает над боем Федора Емельяненко в Москве: соперником будет Мирко КроКоп

Американский промоушен Bellator ведет работу над поединком известного российского бойца Федора Емельяненко в Москве. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил глава организации Скотт Кокер.
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Напомним, недавно Емельяненко потерпел сокрушительное поражение от американца Райана Бэйдера. Бой был финалом Гран-при тяжеловесов Bellator, его победитель получил пояс чемпиона.

По словам Кокера, он хотел бы видеть соперником Федора легендарного Мирко КроКопа, который также находится на контракте с организацией.

"Было бы здорово, если бы перед завершением карьеры Федор Емельяненко провел бой в России или Японии. Особенно, если бы это случилось в Москве. Знаю, что Мирко не против реванша, его менеджеры спрашивали меня об этом. Но теперь мне нужно поговорить с Федором", - заявил Кокер изданию MMAJunkie.

Стоит отметить, что Емельяненко и КроКоп уже встречались в 2005 году в рамках турнира Pride FC. Тогда победу по очкам одержал российский боец, а их поединок многими был признан лучшим боем года.

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Bellator работает над боем Федора Емельяненко в Москве: соперником будет Мирко КроКоп

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Теги: Емельяненко, КроКоп, бой, Москва



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