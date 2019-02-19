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Происшествия В России

В деле Арашуковых до сих пор нет потерпевшего, - адвокат

В уголовном деле сенатора Рауфа Арашукова и его отца до сих пор нет потерпевшего.

По словам адвоката одного из фигурантов Сергея Шишова, исходя из фабулы дела, потерпевшим должны были признать "Газпром", но этого все еще не произошло.

"Кроме того, от "Газпрома" в деле нет даже заявления о факте хищения газа компании, но при этом дело почему-то возбудили, на основании чего - непонятно", - сказал адвокат "Интерфаксу".

Он добавил, что ни отцу, ни брату сенатора Рауфа Арашукова обвинений пока не предъявлено.

Рауль Арашуков(2019)|Фото: Петр Ковалев,ТАСС

Рауль Арашуков

Советника генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова задержали 30 января в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа корпорации на сумму более 30 млрд рублей. В суде Арашуков-старший не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест до 30 марта.

В тот же день во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали его сына, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Он также был отправлен под стражу.

Также были задержаны еще несколько человек, топ-менеджеры структур "Газпрома", два человека объявлены в розыск.

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В деле Арашуковых до сих пор нет потерпевшего, - адвокат

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Теги: дело арашуковых, газпром, рауф арашуков, рауль арашуков



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