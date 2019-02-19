Boeing с треснувшим лобовым стеклом приземлился во Внуково

В аэропорту Внуково благополучно приземлился пассажирский самолет Boeing 737, у которого перед посадкой треснул внешний слой лобового стекла в кабине пилотов.

Лайнер авиакомпании Utair прилетел в столицу из Сыктывкара. Посадка прошла штатно, никто не пострадал. Специалисты проводят обследование самолета, передает "Интерфакс".

В декабре в аэропорту Ханты-Мансийска экстренно сел самолет, летевший из Ноябрьска в Москву. Сообщалось, что авиалайнер сел из-за неисправности в двигателе.