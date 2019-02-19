В Екатеринбурге пройдет очередной митинг против "мусорной реформы"

Свердловские коммунисты подали уведомление о проведении митинга в Екатеринбурге против "мусорной реформы". Акцию планируется провести 3 марта в 12.00 на Площади Труда. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" депутат ЗакСО Александр Ивачев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы уверены, что введение новой системы нормально не проработано, а главное, не просчитано с точки зрения тарифов", - говорит Ивачев.

Предполагается, что количество участников митинга составит до 400 человек.

Он также добавил, что аналогичные акции пройдут по всей Свердловской области.

Напомним, что митинг против "мусорной реформы" проходил в Екатеринбурге недавно, 3 февраля, на Площади Обороны. Митинг был организован свердловским отделением партии "Яблоко", а поддержать протест пришли представители совершенно разных политических объединений.