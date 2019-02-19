В Москве из-за угрозы "минирования" эвакуировали людей из парка "Зарядье"

Из московского парка "Зарядье" эвакуировали около 300 человек из-за угрозы "минирования", передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на экстренные службы столицы.

"Из различных зданий парка из-за угрозы взрыва эвакуировали 300 сотрудников персонала", - отметил представитель служб.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе в Москве из-за сообщений о минировании было эвакуировано около пяти тысяч человек. Звонки поступили в десятки объектов. Эвакуированы были сотрудники радиостанции "Русское радио", телеканала "Звезда", Кроме того, людей вывели из здания "Всероссийского научно-исследовательского института телевидения и радиовещания" (ВНИИТР) и двух столичных бизнес-центров.

Напомним, по российским регионам идет новая волна телефонного терроризма.

В начале февраля в Москве и Подмосковье после анонимных звонков с угрозами "минирования" силовики проверили около 50 объектов, среди которых торговые центры, школы и административные здания.