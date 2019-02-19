19 Февраля 2019
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Общество За рубежом

Queen устроит концерт на церемонии вручения "Оскара"

Всемирно известная группа Queen выступит на церемонии вручения премии "Оскар". Компанию музыкантам составит певец Адам Ламберт, передает корреспондент Накануне.RU.

Видео, которое анонсирует выступление проекта Queen + Adam Lambert на церемонии, появилось на канале группы в YouTube. Американская киноакадемия также опубликовала в официальном Твиттере ссылку на этот ролик, добавив к нему вступительные слова хита "Bohemian Rhapsody".

Стоит отметить, что фильм "Богемская рапсодия", который рассказывает о становлении Queen, претендует сразу на пять "Оскаров".

Напомним, церемония пройдет 24 февраля. После скандала с комиком Кевином Хартом сообщалось, что в этом году ведущего у "Оскара" не будет. Однако затем организаторы решили привлечь к участию актеров из "Мстителей" супергеройской киновселенной Marvel.

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Queen устроит концерт на церемонии вручения "Оскара"

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Теги: Queen, Оскар, церемония



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