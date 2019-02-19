В Подольске семья из трех человек отравилась газом в квартире

В Подольске после гибели семьи из трех человек от отравления газом возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Трагедия произошла 18 февраля в деревне Докукино. Среди погибших – ребенок, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Подмосковью.

В ходе осмотра места происшествия был обнаружен настенный газовый котел в кухне. При этом было установлено, что тяга в квартире отсутствует.

Следователи изъяли договор с ресурсо-снабжающими организациями и договор по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования.

Как сообщалось, Правительство планирует утвердить "дорожную карту" мероприятий по обеспечению безопасного газоснабжения многоквартирных домов. Предложения и даже проекты законов эксперты и депутаты направили в профильные министерства несколько лет назад, но работа началась только после серии взрывов бытового газа в регионах.

Чтобы количество жертв не росло, специалисты предлагают, во-первых, изменить ряд нормативных актов и ввести более жесткое регулирование, во-вторых, установить в домах газоанализаторы, системы отключения подачи ресурса. Есть риск, что финансирование последних работ, если они будут включены в программу, ляжет на плечи собственников жилья, но ноша является непосильной: речь идет о сумме в 300-400 млрд руб.