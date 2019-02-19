В суд поступил иск о банкротстве ямальского долгостроя "Газпрома"

В Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа поступило заявление о признании Новоуренгойского газохимического комплекса банкротом. истец, частное лицо, заявил о задолженности предприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

НГХК - проект "Газпрома". Компания строит комплекс по производству 400 тыс. тонн полиэтилена в год больше 10 лет. В сентябре 2017 г. был расторгнут договор с генеральным подрядчиком - группой "ВИС". Строительная компания сообщала, что причина - невыполнение заказчиком строительства ряда ключевых условий договора генодряда и отсутствие финансирования.

В суд с требованием признать банкротом ООО НГХК, принадлежащую "Газпрому", обратился Н.Ю. Егорин. Заявление поступило 15 февраля и еще не принято к рассмотрению.

Отметим, что НГХК значился в числе ключевых грузоотправителей Северного широтного хода.