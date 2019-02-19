Молодые семьи выходят на массовый пикет в Сургуте

Участники жилищной программы "Молодая семья" планируют 3 марта выйти на массовый пикет в Сургуте. Об этом Накануне.RU сообщила организатор пикета Олеся Киканян.

"Планируемое место проведения - на площади перед кинотеатром "Аврора". Заявленная численность - 200 человек. Заявка подана. Сегодня ждем согласования", - сообщила она.

Напомним, проведение массового мероприятия активисты анонсировали после личной встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой. Общественники добиваются прекращения исключений из программы, а также восстановления тех, кто уже оказался исключен. Основаниями для исключения является достижение 36-летнего возраста и другое жилье, приобретенное до вступления в жилищную подпрограмму. Активисты считают, что исключая из программы тех, у кого уже было жилье, Ипотечное агентство Югры "ведет антисоциальную политику против населения". Ведь на момент вступления в программу в 2010 г. предоставления такой информации не требовалось. Они требуют, чтобы агентство отозвало исковые заявления.

"Ипотечное агентство Югры применяет порядок, регулирующий программу, принятый после признания граждан ее участниками. В результате создается прецедент действия обратной силы закона, ухудшающей положение граждан", - утверждают активисты.