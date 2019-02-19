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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра

Замглавы Нефтеюганска, увольнение которого мэр назвал причиной попытки "рейдерского захвата власти", восстановился через суд

Ханты-Мансийский окружной суд восстановил в должности завмглавы Нефтеюганска Сергея Лагойду, который ранее потерял её из-за неурегулированного конфликта интересов, сообщил Накануне.RU знакомый с ситуацией источник.
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Напомним, последним рабочим днём Лагойды была среда, 12 сентября 2018 г. До этого прокуратура Югры вносила представление, требуя устранить нарушения в работе чиновника и привлечь виновных к ответственности. Речь шла о конфликте интересов. Во-первых, Лагойда был зарегистрирован в квартире, принадлежащей главе муниципального "Управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганска". При этом там он никогда не жил. Во-вторых, Лагойда был принят в мэрию с нарушениями: в его должностной инструкции не были указаны необходимые для работы навыки.

Бывший вице-мэр Нефтеюганска Сергей Лагойда(2018)|Фото: admugansk.ru

Обыски в мэрии третьего по величине города Югры прошли 24 января, глава города Сергей Дегтярёв был задержан. 30 января мэр провёл пресс-конференцию, на которой объявил случившееся попыткой рейдерского захвата власти в Нефтеюганске. Его причиной якобы стало то, что глава отправил в отставку своего заместителя, бывшего силовика Сергея Лагойду, которого ему "навязал" вице-губернатор Александр Шипилов.

18 февраля стало известно о возбуждении СКР уголовного дела против Дегтярёва. Ему якобы вменяют превышение полномочий – он вместе с помощником Максимом Виером незаконно уволил Лагоду. Официальных комментариев следствия пока получить не удалось. В мэрии Накануне.RU заявили, что никаких бумаг от Следственного комитета им не поступало.

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Замглавы Нефтеюганска, увольнение которого мэр назвал причиной попытки "рейдерского захвата власти", восстановился через суд

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Теги: Сергей Лагойда, Сергей Дегтярёв, замглавы Нефтеюганска



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