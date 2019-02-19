19 Февраля 2019
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Наука и техника В России За рубежом

Космическим туристам предложат облететь Землю по маршруту Гагарина

Роскосмос и компания Space Adventure подписали контракт об осуществлении краткосрочных полетов на МКС двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле.

Полет на борт станции состоится до конца 2021 года, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Как отметил глава корпорации Дмитрий Рогозин, это первый контракт на полет космонавтов-любителей за 10-летний период отсутствия туристов на борту МКС.

Также будет запущен проект облета Земли по "короткому" маршруту Юрия Гагарина. Как пояснил Рогозин, это сократит сроки подготовки к полету.

В настоящее время единственной используемой с целью космического туризма является Международная космическая станция (МКС). Полеты осуществляются при помощи российских космических кораблей "Союз" на российский сегмент МКС.

Организацией полетов туристов занимаются Роскосмос и американская компания Space Adventures, сотрудничество идет с 2001 года.

Подготовка космических туристов проводится в Звездном городке, город Щелково под Москвой, а также в небольших самолетах, в которых создается невесомость.

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Космическим туристам предложат облететь Землю по маршруту Гагарина

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Теги: космические туристы, маршрут гагарина



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