19 Февраля 2019
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В Перми ученицы гимназии №3 с октября не ходят в школу из-за отказа делать пробу Манту

В Перми две школьницы с октября месяца находятся на домашнем обучении: девятиклассницу и ее сестру - ученицу третьего класса не пускают на учебу в гимназию №3 из-за отказа родителей от пробы Манту, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщают родители школьниц, вместо обычной прививки они сделали своим дочерям более прогрессивный тест - T-spot. Стоимость теста составляет около 6 тыс. руб. на одного человека. Результаты показали, что девочки здоровы. Однако в школу их до сих пор не пускают. Задания высылали по почте, но потом якобы перестали. 13 февраля у девятиклассницы должен был состояться пробный экзамен по русскому языку, но попасть на него девочка не смогла.

Заместитель директора гимназии Александр Соловьев сообщил, что эта история длится уже второй год: в прошлом году девочки ходили в школу, но из-за отказа от Манту и отсутствия справки от врача-фтизиатра образовательное учреждение оштрафовали.

"Директор лично уплатила два штрафа - второй был в сентябре. Школа тоже была оштрафована. С октября девочки были выведены с занятий на дистанционное обучение. Девочки хорошие, и учатся хорошо. Им сделали тест T-spot. Но проблема в том, что мама девочек не проходит флюорографию. А там по условиям допуска при отказе от Манту и прохождении другого теста, родители должны пройти флюорографию. И на основании флюорографии дается справка от фтизиатра. Папа девочек флюорографию прошел. Вся проблема в маме. Потому ей справку от фтизиатра не дают", - сообщил заместитель директора в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Он подчеркнул, что задания девочки получают дистанционно, и пояснил, что оценку ситуации уже давали в Роспотребнадзоре, прокуратуре и краевом министерстве образования.

"Действия школы назвали правильными. Ведь в противном случае мы подвергнем опасности более 850 детей", - сообщил он.

Недопуск к экзамену, по словам Александра Соловьева, был принят на основании ответа от управления Роспотребнадзора, куда школа предварительно обратилась за разъяснениями. Допуск на экзамен девятиклассница получит только на основании справки от врача-фтизиатра.

Добавим, что школьница сможет пройти экзамен в марте - именно этот день считается резервным для тех учеников, которые по каким-то причинам не смогли пройти тестирование вовремя. До этого времени родителям надо успеть получить необходимую справку.

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В Перми ученицы гимназии №3 с октября не ходят в школу из-за отказа делать пробу Манту

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Теги: школа, манту, отказ от прививки, родители, T-spot, гимназия №3, Роспотребнадзор, экзамен



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