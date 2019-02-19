В Челябинске двум подросткам-разбойникам и трем мужчинам предъявили обвинение за ограбление сотового салона

В Челябинске двум подросткам и трем мужчинам предъявили обвинение в совершении разбойного налета на салон сотовой связи.

Ночью 18 ноября прошлого года злоумышленники ворвались в салон, расположенный на ЧМЗ, и, брызнув на охранника газом, похитили имущества на 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас все злоумышленники задержаны. Расследование дела подходит к концу.