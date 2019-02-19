Воронежская область в первой десятке российских регионов с самым высоким уровнем жизни

Воронежская область вошла в десятку регионов с самым высоким качеством жизни, передает корреспондент Накануне.RU. Такие результаты показало исследование агентства «РИА Рейтинг» (входит ​в медиахолдинг «Россия сегодня»).

Исследование основывается на данных из открытых источников (Росстат, Минфин, ЦБ и т.д.) и учитывает 70 показателей, демонстрирующих условия жизни в регионе и ситуацию в социальной сфере в целом.

Первые позиции занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. За ними идут Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Югра, Липецкая и Калининградская области. На первую десятку рейтинга приходится примерно половина суммарного ВРП регионов и 40% оборота розничной торговли страны.