Житель Прикамья заявил о возбуждённом против него деле "на основе клона страницы в соцсети"

19 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Пермский край

Житель Прикамья заявил о возбуждённом против него деле "на основе клона страницы в соцсети"

Житель Березников Игорь З. попал под "уголовку" за посты "ВКонтакте". Ему вменяют призывы к экстремизму и возбуждение ненависти или вражды. Ранее его подозревали в реабилитации нацизма, однако позже эту статью убрали. Подсудимый полагает, что поводом для преследования стали записи в соцсети, которые опубликованы на клоне его страницы, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Статью "Реабилитация нацизма" ранее убрали, потому что судья не увидела состава преступления. Кроме того, расследование вели уже после истечения срока давности, рассказал Накануне.RU Игорь З.

"Остались две статьи. 282-ая – из-за того, что ругаю правительство. И часть 2 статьи 280, "Призывы к свержению власти". Всё вывернуто с ног на голову – там речь шла не о свержении, а наоборот, чтобы сохранить существующий строй, чтобы люди жили нормально. Мы боролись, к примеру, с "Синим китом"", - сказал он.

По его словам, публикации, из-за которых он попал под "уголовку", сделаны не с его страницы, а с клона.

"Посты, которые мне вменяют, я не писал. Как я думаю, с помощью специальной программы сделана копия страницы, где размещены все эти материалы. На ней за три года – около 100 тыс. постов. Если разделить, получается, по 100 записей в день. Позже нашли старый телефон, ему больше 10 лет, с которого якобы написаны посты. Теперь авторство предъявляют мне – говорят, написано же, что твоя страница, значит, автор – ты.Такой клон делается быстро", - сказал З.

Предварительные заседания по делу прошли, первое основное начнётся в 14.30 21 февраля.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Житель Прикамья заявил о возбуждённом против него деле "на основе клона страницы в соцсети"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Игорь З., уголовное дело, пост, Вконтакте



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 31286

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети