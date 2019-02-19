Житель Прикамья заявил о возбуждённом против него деле "на основе клона страницы в соцсети"

Житель Березников Игорь З. попал под "уголовку" за посты "ВКонтакте". Ему вменяют призывы к экстремизму и возбуждение ненависти или вражды. Ранее его подозревали в реабилитации нацизма, однако позже эту статью убрали. Подсудимый полагает, что поводом для преследования стали записи в соцсети, которые опубликованы на клоне его страницы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Статью "Реабилитация нацизма" ранее убрали, потому что судья не увидела состава преступления. Кроме того, расследование вели уже после истечения срока давности, рассказал Накануне.RU Игорь З.

"Остались две статьи. 282-ая – из-за того, что ругаю правительство. И часть 2 статьи 280, "Призывы к свержению власти". Всё вывернуто с ног на голову – там речь шла не о свержении, а наоборот, чтобы сохранить существующий строй, чтобы люди жили нормально. Мы боролись, к примеру, с "Синим китом"", - сказал он.

По его словам, публикации, из-за которых он попал под "уголовку", сделаны не с его страницы, а с клона.

"Посты, которые мне вменяют, я не писал. Как я думаю, с помощью специальной программы сделана копия страницы, где размещены все эти материалы. На ней за три года – около 100 тыс. постов. Если разделить, получается, по 100 записей в день. Позже нашли старый телефон, ему больше 10 лет, с которого якобы написаны посты. Теперь авторство предъявляют мне – говорят, написано же, что твоя страница, значит, автор – ты.Такой клон делается быстро", - сказал З.

Предварительные заседания по делу прошли, первое основное начнётся в 14.30 21 февраля.