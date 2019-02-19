АФК "Система" продает 51% акций девелопера "Лидер-Инвест"

Группа АФК "Система" продает 51% акций АО "Лидер-Инвест", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"Группой АФК «Система» подписана обязывающая документация о продаже 51% акций АО "Лидер-Инвест", ведущего московского девелопера жилой недвижимости, ETALON GROUP PLC, одной из крупнейших девелоперских и строительных компаний России, за 15,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По итогам сделки доля группы АФК "Система" в "Лидер-Инвест" составит 49%, уточнили в компании.

Сроки закрытия сделки не уточняются.