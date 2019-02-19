19 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Посольство Украины в США призвало запретить показ фильма "Т-34"

Посольство Украины в США призвало запретить в стране прокат недавно вышедшего российского фильма "Т-34". Об этом говорится на странице посольства в Facebook. Оно считает фильм "пропагандистской кинолентой", которая якобы "распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации", хотя посвящена Великой Отечественной войне.
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Также посольство поблагодарило "представителей украинской общины", которым уже удалось остановить показы фильма в их городах.

Ранее исполнительный директор группы компаний "Киносфера" Алексей Первушин заявил, что отмена показа "Т-34" в Бостоне - это еще "бóльшая пропаганда", чем приписывают самому фильму.

Отметим, что в январе Фонд кино сообщил, что лента "Т-34" стала самым кассовым фильмом на период новогодних каникул. К концу января он собрал более 2 млрд руб., а его посмотрели почти 7,6 млн человек.

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Посольство Украины в США призвало запретить показ фильма "Т-34"

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Теги: Украина, США, фильм, кино, Т-34



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