Посольство Украины в США призвало запретить показ фильма "Т-34"

Посольство Украины в США призвало запретить в стране прокат недавно вышедшего российского фильма "Т-34". Об этом говорится на странице посольства в Facebook. Оно считает фильм "пропагандистской кинолентой", которая якобы "распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации", хотя посвящена Великой Отечественной войне.

Также посольство поблагодарило "представителей украинской общины", которым уже удалось остановить показы фильма в их городах.

Ранее исполнительный директор группы компаний "Киносфера" Алексей Первушин заявил, что отмена показа "Т-34" в Бостоне - это еще "бóльшая пропаганда", чем приписывают самому фильму.

Отметим, что в январе Фонд кино сообщил, что лента "Т-34" стала самым кассовым фильмом на период новогодних каникул. К концу января он собрал более 2 млрд руб., а его посмотрели почти 7,6 млн человек.