Калифорния и еще 15 американских штатов подали иски против Трампа

Калифорния и еще 15 американских штатов подали судебные иски против президента страны Дональда Трампа. Они хотят оспорить его решение о введении режима чрезвычайного положения на южной границе США.

Напомним, на днях Трамп подписал документ о введении ЧП вдоль границы США и Мексики. Это обеспечит ему получение миллиардов долларов на строительство приграничной стены.

Однако властям не всех штатов это понравилось. Кроме самого президента, ответчиками по искам названы министр обороны, а также главы Минфина и МВД. Известно, что иски подали штаты, которыми руководят демократические силы.

Истцы заявили, что хотят "защитить жителей штатов, природные ресурсы и экономические интересы". В документе отмечается, что президент объявил ЧП против воли конгресса и решил перенаправить деньги, выделенные на борьбу с наркотрафиком, поддержку правоохранителей и военное строительство, на создание стены.

Штаты хотят добиться временного запрета на выполнение президентского приказа о чрезвычайном положении. Цель заключается в том, чтобы ограничить Трампа в расходовании бюджетных средств на строительство стены без согласия конгрессменов, пишет Infox.ru.

Напомним, ранее немецкое издание Spiegel раскритиковало речь американского вице-президента Майка Пенса о "мировом лидерстве США", произнесенную им на Мюнхенской конференции по безопасности.