19 Февраля 2019
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Общество В России

За последние пять лет россияне стали реже вступать в брак

В России, по данным Минюста, за прошедшие пять лет стали реже заключать браки, передает RT.

Так, в 2018 году было заключено 967 056 браков, что на 21% меньше показателей 2013 года - 1 226 353.

Также сократилось и число разводов: в 2013 году было 696 688 разводов, тогда как в 2018 - 613 042, что на 12% меньше.

Эксперты полагают, что данная тенденция связана с демографическим кризисом, происходившим в стране в 1990-е годы.

Ранее в Совфеде прокомментировали инициативу о приравнивании гражданского брака к официальному.

Напомним, законопроект о корректировке Семейного кодекса в Госдуму внес сенатор Антон Беляков. Браком он предложил считать сожительство более пяти лет, либо сожительство более двух лет и наличие общего ребенка.

Однако Госдума отклонила поправки в Семейный кодекс РФ, посчитав инициативу сенатора подрывающей "традиционные ценности".

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За последние пять лет россияне стали реже вступать в брак

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Теги: брак, развод



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