Воронежский губернатор Александр Гусев: Нам необходимо переломить тенденцию по отравлению угарным газом в регионе

Правительство Воронежской области решило принять дополнительные меры по предупреждению гибели воронежцев в результате отравления угарным газом при эксплуатации бытовых газовых приборов, передает корреспондент Накануне.RU. Обсуждение этой темы накануне стало одним из основных вопросов еженедельного оперативного совещания, которое провел губернатор области Александр Гусев.

По данным руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области Кирилла Левита, число пострадавших в результате отравления угарным газом в регионе увеличивается. За последние три года жертвами отравления стали более 150 человек, 37 погибло, в том числе семь детей. И уже с начала года в Воронеже пострадало шесть человек, один из них погиб.

Практически во всех трагических случаях причиной стал целый комплекс обстоятельств. Это и отсутствие своевременного технического обслуживания и ремонта дымоходов и вентиляционных каналов, и отсутствие надлежащего технического обслуживания газового оборудования из-за уклонения собственников от заключения договоров на производство таких работ и неосведомленность воронежцев о правилах безопасного пользования газом. Расследование уголовных дел показало, что в ряде случаев трагических последствий можно было избежать, если бы в домах и квартирах своевременно и качественно проводились работы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов.

По данным Левита, в сегодня в регионе насчитывается более 892 тысяч газифицированных домов и квартир, 4147 многоквартирных домов с газовым оборудованием старше 30 лет. При этом, жители более 32 тыс. квартир (около 4% жилого фонда) не имеют договоров на обслуживание газового оборудования. По словам Кирилла Левита, дымоходы и вентиляционные каналы проверяет практически одна организация ООО «Артель». Ранее такие учреждения должны были иметь лицензию МЧС на проведение этой работы, но сейчас это положение отменено. В итоге вся работа превращается в обход квартир сотрудниками, которые не имеют необходимой подготовки. Жителей заранее об обходах не предупреждают, так что более половины квартир не осматриваются. Усугубляет ситуацию отсутствие административной ответственности собственников помещений за невыполнение обязанностей по безопасному использованию газового оборудования, за отказ допустить сотрудников специализированной организации для проведения работ по техобслуживанию и ремонту дымоходов.

Кирилл Левит предложил, опираясь на опыт Москвы, разработать и ввести на региональном уровне нормативы по обслуживанию газового оборудования, вентиляционных и дымовых каналов, а также административную ответственность за их нарушение, наделив государственную жилищную инспекцию контрольными полномочиями за действиями управляющих и специализированных организаций, а также собственников помещений в указанной сфере. Он также предложил обратиться в Минстрой РФ с предложением ввести обязательную установку в домах приточно-вытяжных устройств при строительстве и ремонте жилых помещений, оборудованных газовыми приборами.

Руководитель государственной жилищной инспекции области Диана Гончарова на совещании доложила о том, что по поручению вице-премьера Мутко до 29 марта организованы внеплановые документарные проверки соблюдения всеми управляющими организациями требований безопасного использования газового оборудования.

По результатам проведенных в 2018 году плановых проверок инспекцией управляющим компаниям в отношении 450 многоквартирных домов выданы предписания об обязательном проведении техдиагностирования. Органам местного самоуправления рекомендовано разработать и утвердить планы мероприятий по проведению диагностирования внутридомового газового оборудования на 2019 год.

Как отметила Диана Гончарова, нельзя признать эффективной работу по привлечению к административной ответственности собственников помещений, не исполняющих обязанностей по заключению договоров на техобслуживание квартирного газового оборудования и уклоняющихся от его проведения. В 2018 году инспекцией рассмотрено лишь 10 поступивших от ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» материалов в отношении таких граждан, так как на сбор документов специализированные организации тратят около полугода.

Жилищная инспекция отмечает также неудовлетворительную работу хозяйствующих субъектов по периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных домах. В области остаются многоквартирные дома, в которых способ управления вообще не реализован (порядка 76 % от всех домов с непосредственным способом управления). В данных домах договоры на проведение проверок систем вентиляции и дымоходов отсутствуют. Выявлены случаи нарушения порядка и периодичности проведения указанных работ, качество проводимых работ тоже далеко не всегда является удовлетворительным.

Отдельная проблема – это безнаказанность граждан за самовольное изменение конструкций газовых приборов, вентиляционных каналов и дымоходов, за самостоятельный их ремонт и отказ в допуске в квартиру специалистов для их проверки.

По мнению руководителя государственной жилищной инспекции, управляющим организациям можно использовать как меру урезонивания нерадивых собственников - максимально широкое информирование. То есть, размещать на лестничных клетках, в лифтах, общих коридорах газифицированных многоквартирных домов информационные материалы, иллюстрирующие порядок пользования газовыми приборами, на официальных интернет-сайтах управляющих и газораспределительных организаций – сведения о собственниках, которые уклоняются от проверок технического состояния газового оборудования и подвергают опасности своих соседей.

Генеральный директор ОАО «Газпром Межрегионгаз Воронеж» Константин Зубарев тоже говорил о собственниках. Он считает, что в зоне риска находятся владельцы частных домов с морально устаревшим оборудованием – печными горелками. А собственники, которые проводят самовольный перемонтаж газового оборудования, сами устанавливают мощные вытяжки, подвергают потенциальной опасности соседей. Зубарев предложил ряд мер по усилению контроля проведения управляющими компаниями обследований дымовентиляционных каналов в многоквартирных домах. А на законодательном уровне ввести необходимость оснащения помещений сигнализирующими устройствами, которые сообщали бы об утечке, накоплении газа, ввести административную ответственность за самовольную установку, монтаж, замену газового оборудования.

Воронежский губернатор Александр Гусев, подытоживая обсуждение сказал:" Хотелось бы технические мероприятия разово провести во всех домах, но я понимаю, что это невозможно. Давайте оперативно внесем изменения в региональное законодательство. И, конечно, нам нужно очень активно заниматься информированием населения. Я прошу осуществить здесь комплексный подход. За четыре года у нас динамики положительной нет как по количеству несчастных случаев, так и по количеству пострадавших и погибших. Нам эту тенденцию надо переломить".