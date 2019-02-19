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Кузнецова предложила считать 23 февраля Днем отца

В Екатеринбурге начал работу I Всероссийский Форум отцов, в котором принимает участие уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова. Мероприятие состоялось при поддержке "Фонда святой Екатерины", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Форум собрал более 350 делегатов из 80 регионов страны, среди них - депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации, руководители и представители профильных федеральных министерств и ведомств, общественники, ведущие эксперты и специалисты детской и семейной сферы, духовенство. Тема двухдневного съезда: "Роль отца в современной семье: государственная политика и новые перспективы".

Открывая встречу, детский омбудсмен зачитала приветствие президента РФ Владимира Путина в адрес участников. Глава государства, в частности, подчеркнул значимость форума в Екатеринбурге, который поднимает важные темы о роли отцовства и сохранении традиционных семейных ценностей.
Присоединившись к словам, сказанным президентом, Кузнецова отметила, что "сегодня все собрались ради наших детей", а кому как не папам их защищать и быть примером.

Первый Всероссийской форум отцов(2019)|Фото: Накануне.RU

Первый Всероссийской форум отцов(2019)|Фото: Накануне.RU

"Можно написать много методичек, рекомендаций, выступать с красивыми лекциями, но когда ты видишь, как поступает отец, то хочется идти за ним", - сказала уполномоченный. По её словам, в России пока не утверждён на федеральном уровне День отца, но в какой-то степени его может "заменить" День защитника Отечества - 23 февраля, когда, традиционно поздравляя глав семьи, им можно напомнить о том, что они прежде всего - папы.

В ходе церемонии открытия форума детский омбудсмен вручила от своего имени благодарственные письма, в частности, такую награду из её рук получили представители "Фонда святой Екатерины", при поддержке которого, а также Министерства спорта РФ, проходит это масштабное мероприятие.

Анна Кузнецова, Первый Всероссийской форум отцовАнна Кузнецова, Первый Всероссийской форум отцов(2019)|Фото: Накануне.RU

Первый Всероссийской форум отцов(2019)|Фото: Накануне.RU

В перерыве между заседаниями форума, отвечая на вопросы журналистов, Анна Кузнецова заявила, что главная цель собрания - поддержка региональных инициатив по развитию отцовского движения. Например, Советы отцов могут участвовать в контроле над организацией школьного питания, совместно с МЧС проводить рейды по противопожарной безопасности. И, конечно, своим примером показывать, что мужчина должен быть мужчиной - заботливым, надёжным мужем и отцом.

Напомним, что ранее Кузнецова в ходе рабочей поездки в Свердловскую область посетила перинатальный Центр областной детской клинической больницы, ознакомилась с условиями пребывания рожениц, осмотрела палаты и другие помещения больницы, пообщалась с врачебным составом и будущими родителями. А на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым детский омбудсмен обсудила проблемы нехватки мест в школах и график их строительства в регионе.

Сегодня и завтра на площадках форума пройдут тематические дискуссии, круглые столы и семинары, будет представлен передовой региональный опыт и проекты отцовского движения в сфере поддержки и защиты института семьи, воспитания подрастающего поколения, наставничества и профилактики семейного неблагополучия.

Анна Кузнецова, Татьяна Алтушкина, Фонд святой Екатерины, Первый Всероссийской форум отцов(2019)|Фото: Накануне.RU

Анна Кузнецова, Первый Всероссийской форум отцов(2019)|Фото: Накануне.RU

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Кузнецова предложила считать 23 февраля Днем отца

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Теги: Анна Кузнецова, 23 февраля, форум отцов



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