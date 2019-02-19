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В Екатеринбурге парк возле Дворца молодежи готовят к реконструкции

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на выполнение проектных работ по благоустройству парка имени XXII Партсъезда, который находится возле Дворца молодежи в Верх-Исетском районе. Как следует из проектной документации, мэрия готова потратить на это более 1 млн 959 тыс. рублей.

Подрядчик должен будет создать проект исходя из уже существующей концепции "Бульварная лента" и сформировать комплексное благоустройство территории как с густыми групповыми и аллейными посадками декоративных деревьев и кустарников.

В проекте должны быть предусмотрены зоны активного отдыха с велодорожками и спортивными пространствами, а также зоны спокойного отдыха, с маршрутами для прогулок. Также подрядчик должен предусмотреть размещение на территории парка скамеек, урн, арт-объектов или скульптур, вазонов и цветников.

В документах отмечается, что создание прогулочных тропинок и спортивных площадок необходимо предусмотреть с максимально возможным сохранением существующих деревьев. Также центральную площадку, расположенную на пересечении центральной аллеи и улицы Пирогова, планируют выполнить в виде "сухого фонтана".

Кроме того, необходимо сделать и реконструкцию зеленых насаждений – вырубить сухие и аварийные деревья при необходимости и посадить новые.

Проведение аукциона назначено на 4 марта, а дизайн-проект нужно предоставить заказчику к 15 мая 2019 года.

Стоит отметить, что в 2016 году мэрия уже объявляла конкурс на дизайн-концепцию благоустройства парка XXII Партсъезда. Первое место в конкурсе заняла концепция "Бульварная лента", автором которой выступило архитектурное бюро "S&P Architektura Krajobrazu".

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В Екатеринбурге парк возле Дворца молодежи готовят к реконструкции

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Теги: парк, реконструкция парка Коммунаров, Дворец молодежи, проект, конкурс



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