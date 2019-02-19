Администрация Сургута не смогла продать "Югорскую лизинговую компанию"

Дума Сургута отменяет решение об условиях приватизации "Югорской лизинговой компании". 12,95% акций компании, принадлежащих муниципалитету, не удалось продать на торгах, передает корреспондент Накануне.RU.

ЮЛК была включена в план приватизации на 2018 г., начальная цена акций 36,6 млн руб. Торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

"Поскольку утвержденные условия приватизации ограничены шестимесячным сроком действия отчетов об оценке рыночной стоимости продаваемого имущества, решение думы города по несостоявшимся аукционам предлагается признать утратившими силу", - говорится в документах к заседанию гордумы.