19 Февраля 2019
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра

Администрация Сургута не смогла продать "Югорскую лизинговую компанию"

Дума Сургута отменяет решение об условиях приватизации "Югорской лизинговой компании". 12,95% акций компании, принадлежащих муниципалитету, не удалось продать на торгах, передает корреспондент Накануне.RU.

ЮЛК была включена в план приватизации на 2018 г., начальная цена акций 36,6 млн руб. Торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

"Поскольку утвержденные условия приватизации ограничены шестимесячным сроком действия отчетов об оценке рыночной стоимости продаваемого имущества, решение думы города по несостоявшимся аукционам предлагается признать утратившими силу", - говорится в документах к заседанию гордумы.

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Администрация Сургута не смогла продать "Югорскую лизинговую компанию"

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Теги: Югорская лизинговая компания, администрация Сургута, план приватизации



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