Новое назначение в мэрии Екатеринбурга: глава департамента информатизации

Александр Немтинов назначен начальником департамента информатизации администрации Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Свое очередное назначение произвел глава Екатеринбурга Александр Высокинский (на фото). Как пояснили в администрации, данное подразделение является преемником комитета связи и информационных технологий, в котором Немтинов трудился на должности председателя.

Стоит отметить, что Александр Немтинов работал в мэрии Екатеринбурга с 2002 года. В 2016 году он перешел в правительство Свердловской области, но затем вернулся в городскую администрацию.

Напомним, на минувшей неделе начальником департамента внутренней политики администрации Екатеринбурга был назначен Михаил Коробельников.