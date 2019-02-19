Букмекеры ставят на победу Лазарева на Евровидении

Россия возглавила рейтинг стран, имеющих шанс на победу в международном конкурсе "Евровидение-2019".

Согласно анализу ставок различных букмекерских контор, наибольшие шансы на победу имеет певец Сергей Лазарев (13%).

На втором месте оказалась Швеция, на третьем – Италия, пишут "Известия" со ссылкой на Eurovisionworld.com.

Напомним, ранее российский певец заявил, что решил вновь отправиться на конкурс, так как ему предложили "очень хорошую песню". Артист рассказал, что его песня написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором. При этом имя последнего Лазарев назвать отказался.

В 2016 году Сергей Лазарев уже представлял Россию на "Евровидении". Тогда он занял третье место.