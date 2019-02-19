"Нарушений трудовых прав не допущено". Прокуратура проверила южноуральское предприятие "Роскосмоса" после стихийного митинга рабочих

Прокуратура не выявила нарушения трудовых прав работников Усть-Катавского вагоностроительного завода, которые на прошлой неделе вышли на стихийный митинг из-за низкой заработной платы.

Прокуратура провела проверку по информации о митинге работников УКВЗ.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что снижение премии в январе 2019 года произведено в соответствии с локальными актами предприятия ввиду сокращения объема выпущенной продукции. Нарушений трудовых прав работников не допущено, обязательные выплаты произведены в полном объеме", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, рабочие Усть-Катавского вагоностроительного завода, недовольные низкой заработной платой, вышли на стихийный митинг. Протестная акция прошла около центральной проходной предприятия. В соцсетях жители рассказали, что зарплата у рабочих на УКВЗ составляет порядка 12 тыс. руб. На митинге также обсуждалась возможность перевода части цехов на трехдневку и четырехдневку.

Губернатор Борис Дубровский призвал руководство УКВЗ услышать людей, выстроить диалог с профсоюзом и трудовым коллективом, выработать решение.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил губернатору Борису Дубровскому купить 100 трамваев у УКВЗ, чтобы спасти производство.

В пресс-службе регионального минэкономразвития сообщили, что у области есть потребность в 135 трамваях до 2020 года, но подчеркнули, что закупка будет проходить в рамках конкурсных процедур.