Суд вынес приговор вандалу, разгромившему Кольцовское кладбище в Екатеринбурге

Суд в Екатеринбурге вынес приговор мужчине, разгромившему кладбище. Он уничтожил два десятка памятников.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось утром 22 мая прошлого года на территории муниципального кладбища "Кольцовское" в Октябрьском районе уральской столицы. Мужчина распивал спиртное и вдруг решил устроить погром.

Применяя физическую силу, он стал опрокидывать памятники и надгробные сооружения. В результате злоумышленник уничтожил и повредил 21 памятник на местах захоронения.

Суд вынес свой приговор: вандалу назначено 340 часов обязательных работ. Кроме этого, удовлетворены гражданские иски, заявленные потерпевшими по делу.