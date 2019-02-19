В Челябинске реконструкция дорог к саммитам ШОС и БРИКС может оставить без работы сотрудников "ЧелябГЭТ"

Работники ООО "ЧелябГЭТ" опасаются, что из-за реконструкции крупнейших дорожных развязок к саммитам ШОС и БРИКС, которая начнется весной 2019 года, они могут остаться без работы и без средств к существованию. За помощью они обратились к губернатору Борису Дубровскому.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации профсоюзов Челябинской области, открытое письмо губернатору подписали более 400 работников предприятия: водители, кондукторы, ремонтный персонал и технические работники.

В письме они выразили опасение, что на время реконструкции дорожных развязок будет закрыто движение трамваев.

"Никто не информирует горожан, в том числе и нас, а как в этом случае будем работать мы - трамвайщики? Будет ли предусмотрено, что во время ремонта дорожных развязок и моста трамвайное движение будет сохранено?", - говорится в письме.

Работники "ЧелябГЭТ" уверены, что закрытие трамвайного движения оставит их "без видимой перспективы работать", кроме того, под вопросом окажется судьба малоопытных водителей трамваев и самого предприятия.

Также в своем обращении они указывают на то, что уже многие годы не обновляется подвижной состав, трамвайные пути в плохом состоянии, электрические сети работают на пределе возможного.

"Просим Вас, уважаемый Борис Александрович, поставить озвученную нами проблему перед администрацией города Челябинска и очень рассчитываем на Вас, как на руководителя Челябинской области, неравнодушного к одной из основных транспортных проблем столицы Южного Урала и многотысячного коллектива работников электротранспорта" – говорится в обращении.

В пресс-службе администрации города комментировать ситуацию не стали, переадресовав вопрос в пресс-службу ООО "ЧелябГЭТ".

В "ЧелябГЭТ" Накануне.RU сообщили, что знают о письме работников, отметив, что действительно существует такая проблема.

"То, что люди хотят донести свою проблему до вышестоящих органов власти, мы не можем их ограничивать. Я думаю, что руководство предприятия и администрация города найдут компромиссное решение для того, чтобы и город развивать, и при этом не пострадали работники электротранспорта. У нашего руководства такая позиция", - отметили в пресс-службе предприятия.

Получить комментарий пресс-службы губернатора на момент публикации не удалось

Напомним, власти Челябинской области планируют модернизировать общественный транспорт в трех городах в рамках государственно-частного партнерства. На реализацию проекта потребуется порядка 20 млрд рублей.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкономразвития, в настоящий момент прорабатывается вопрос покупки автобусов на СПГ, трамваев, троллейбусов, а также создания сопутствующей инфраструктуры: остановок, заправок, трамвайных путей, контактной сети, депо. Так, для Челябинска планируется закупить 100 трамваев.