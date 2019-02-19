Родители бывшего премьера Италии взяты под домашний арест
Родителей бывшего итальянского премьера Маттео Ренци поместили под домашний арест.
Тициано Ренци и Лауру Бовали подозревают в мошенничестве и намеренном доведении своих компаний до банкротства.
Ранее Тициано Ренци был фигурантом еще двух дел, связанных с банкротством предприятия и коррупцией. Однако эти дела были закрыты за отсутствием состава преступления, передает Regnum.
Маттео Ренци покинул пост премьер-министра Италии в конце 2016 года. Это произошло после того, как 4 декабря 2016-го на референдуме большинство итальянцев отвергло инициированную им конституционную реформу.