Родители бывшего премьера Италии взяты под домашний арест

Родителей бывшего итальянского премьера Маттео Ренци поместили под домашний арест.

Тициано Ренци и Лауру Бовали подозревают в мошенничестве и намеренном доведении своих компаний до банкротства.

Ранее Тициано Ренци был фигурантом еще двух дел, связанных с банкротством предприятия и коррупцией. Однако эти дела были закрыты за отсутствием состава преступления, передает Regnum.

Маттео Ренци покинул пост премьер-министра Италии в конце 2016 года. Это произошло после того, как 4 декабря 2016-го на референдуме большинство итальянцев отвергло инициированную им конституционную реформу.