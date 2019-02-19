Беременная Меган Маркл устроила тайную вечеринку в Нью-Йорке

Несмотря на то, что звезда сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл (37) уже почти год носит титул герцогини Сассекской и готовится стать матерью седьмого в очереди на британский престол человека, большая часть ее друзей живет в США. И вот накануне родов Меган отправилась в Нью-Йорк, чтобы устроить baby shower – праздник-вечеринку в честь предстоящего рождения первенца.

Ребенок принца Гарри (34) и Меган должен появиться на свет весной, более точных данных до сих пор нет, но, предположительно, до родов актрисы остается еще пара месяцев. Поэтому пока герцогиня наслаждается последними свободными неделями, здоровье позволяет ей совершать даже трансатлантические перелеты.

Многие знатоки придворного этикета говорили, что Меган, вероятно, не будет устраивать baby shower, во время которого будущей матери близкие дарят подарки из детского обихода, мол, семья принца Гарри и так очень богатая, и принимать подарки было бы некрасиво. Впрочем, богатство не помешало Гарри и Меган принимать подарки на свадьбу (говорят, они даже виш-лист друзьям выкатили).