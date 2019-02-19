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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На трассе под Екатеринбургом произошло жуткое ДТП – пострадавших транспортировали на вертолетах

Сегодня, 19 февраля, около 9.00 на 289 км автодороги "Пермь - Екатеринбург" под Нижними Сергами произошло ДТП с грузопассажирской газелью. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, в результате аварии погиб один человек, еще восемь – в больнице.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Опель" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузопассажирским автомобилем.

В результате аварии на месте ДТП погиб мужчина - пассажир автомобиля "Опель". Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены восемь человек. Также на место ДТП прилетели два вертолета МЧС для транспортировки тяжелых пострадавших.

В связи с произошедшим, движение автотранспорта затруднено, сейчас там организовано реверсивное движение транспорта. Сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента провели деблокировку пострадавших. Обстоятельства и причины данного происшествия будут установлены в ходе расследования.

ДТП, авария, трасса Пермь-Екатеринбург, газель(2019)|Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

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На трассе под Екатеринбургом произошло жуткое ДТП – пострадавших транспортировали на вертолетах

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Теги: ДТП, авария, газель, пострадавшие, Пермь-Екатеринбург, трасса



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