В Сети собирают деньги на съемки документального фильма о скончавшемся рэпере Децле

В Сети объявлен сбор денег на документальную ленту об известном рэпере Кирилле Толмацком (Децле). Средства собирает журналист Роман Супер.

Напомним, Децл умер 3 февраля в возрасте 35 лет в Ижевске, где выступал на частной вечеринке в честь дня рождения местного бизнесмена. Организаторы утверждают, что на мероприятии не было наркотиков. По предварительным данным, у Толмацкого по невыясненным причинам остановилось сердце.

Супер уже начал сбор средств на одном из сайтов для съемок фильма: по его словам, он намеревается сделать документальный байопик о том, кем был Децл на самом деле. Журналист планирует отразить взгляды артиста на жизнь, а также расскажет, в каком государстве тот мечтал жить.

За первый день удалось собрать на съемки более 655 тысяч рублей, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее в мэрии Ижевска заявили, что к ним не поступало предложений об установке памятника Децлу.